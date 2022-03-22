شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دو توفر هواتف سامسونغ الجديدة في متاجرها وعبر قنواتها الرقمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفر هواتف سلسلة Galaxy S22 الجديدة من سامسونغ في متاجرها عبر دولة الإمارات، وعبر قنواتها الرقمية. وتأتي مجموعة هواتف Galaxy S22 و S22 GalaxyوS22 Ultra Galaxy الجديدة مزودة بأداء فائق للبطارية مع كاميرات ثورية لتلبية احتياجات المستخدمين وإلهامهم طرق جديدة للإبداع والتفاعل على نحو سلس ومستمر.



وتتوفر مجموعو هواتفGalaxy S22 الجديدة بألوان الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر، وتتميز هواتف Galaxy S22/22 باللون الوردي الذهبي، بينما يتوفر هاتف Galaxy S22 Ultraباللون العنابي. وتتوفر أجهزة Galaxy S22/22 بخيارين للتخزين، 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. ويأتي هاتف Galaxy S22 Ultra بخيارات 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

S22 و Galaxy S22

تم تصميم هاتفي Galaxy S22 وGalaxy S22 لمساعدتك على إنجاز المهام المطلوبة والاستمتاع بتجارب استخدام استثنائية حتى في أكثر الأيام ازدحاماً. وزودت مجموعة هواتف Galaxy S22الرائدة ببطارية قوية تدوم طوال اليوم، وشحن سريع بقوة 25 واط لتفادي بطء الأداء، كما يتميز جهاز Galaxy S22 ببطارية فائقة القوة يمكن أن تدوم حتى أكثر من يوم بشحنة واحدة.

ومع ميزات التصوير الليلي التي تمكّن المستخدمين من تسجيل مقاطع فيديو والتقاط صور ليلية أكثر سلاسة ووضوحاً، يساعد الجهازان الجديدان على الارتقاء بقدراتك الإبداعية إلى مستوى جديد، بدءاً من كاميرا هاتفك الذكي التي تم تعزيزها بتقنية VDISالمتقدمة التي تقلل من الاهتزاز لتحصل على صورة سلسة وأكثر وضوحاً حتى أثناء التنقل.

كما تم تزويد كلا الجهازين بشاشة عرض تكيفية من طراز Dynamic AMOLED 2Xبدقة 120 هرتز، ما يساهم في ضمان تجارب أفضل أثناء اللعب ومشاهدة المحتوى.

وتوفر مجموعة هواتف Galaxy S22 التي تم تعزيز مستويات الحماية فيها من خلال منصة الأمان Knox Vaultالقوية من سامسونغ، العديد من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك بنية ARM الدقيقة، والتي تمنع الهجمات الإلكترونية التي تستهدف نظام التشغيل والذاكرة.

وفيما يتعلق بمكونات الجهازين، يُعد الجهازان أوائل طرازات سلسلة Sالمصنوعة من الألمنيوم المقوى Armor Aluminium، وهو أقوى معدن ألمنيوم مستخدم على مستوى القطاع. وباعتبارها من أكثر الأجهزة الصديقة للبيئة المتاحة حتى الآن، تقدم هواتف سلسلة Galaxy S22 قدرات رائدة في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول إلى جانب مساهمتها في دعم كوكبنا.

وتستخدم سامسونغ الورق المعاد تدويره بنسبة 100% لتغليف أجهزة Galaxy S22، بما في ذلك غشاء الحماية المصنوع من البلاستيك المعاد تدويره. وتم تصميم كل علبة أيضاً من مواد صديقة للبيئة معتمدة من مختبرات UL، ومن ضمنها المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك أو المواد الحيوية.

Galaxy S22 Ultra

يؤسس هاتف Galaxy S22 Ultra معياراً جديداً لما يمكن أن يكون عليه الهاتف الذكي. ولأول مرة في سلسلة S Galaxy، يأتي قلم S المميز من Galaxy مدمجاً بحيث يمكنك الكتابة والرسم على شاشة Galaxy S22 Ultra الواسعة والتمتع بإحساس أكثر واقعية لتجربة الكتابة بالقلم على الورق.

وتضمن لك كاميرا Galaxy S22 Ultra الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو، سواءً كنت في اجتماع عمل مع زملائك أو كنت تشاهد الأفلام أو تتواصل مع أحبائك. ومع ميزات التصوير الليلي المتقدمة في هاتف Galaxy S22 Ultra، فإن قدراتك الإبداعية لن تعرف حدوداً بمجرد حلول الظلام. ويتميز هاتف Galaxy S22 Ultraبكاميرا رباعية العدسات مع قدرات تقريب تصل إلى 100 ضعف، كما أن العدسة المزدوجة القوية تجعلك أقرب إلى الحدث بوضوح تام.

ويمكن لعشاق ومحترفي التصوير الفوتوغرافي الاستفادة من تطبيق Expert RAWفي هاتف Galaxy S22 Ultra. كما ستساعدك التجربة المشابهة لكاميرا DSLRعلى تخصيص الصور ومقاطع الفيديو لتبدو بالطريقة التي تريدها بالضبط، باستخدام أدوات تحرير شاملة داخل الكاميرا تتيح لك تعديل سرعة الغالق ومستوى التعرض وغير ذلك.

كما يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra مزوداً بأول بطارية حتى الآن في سلسلة Galaxy S تدوم لأكثر من يوم وبشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط، حيث تمكنك البطارية من التسجيل لمدة 54 دقيقة أو بث 4 حلقات من سلسلتك المفضلة - كل ذلك بعد شحن لمدة 10 دقائق فقط. ويعتبر هذا الهاتف أقوى جهاز Ultra تطوره سامسونغ حتى الآن لتوفير تجارب جديدة تماماً للهاتف الذكي.

وسيستمتع العملاء الذين يشترون أحد هواتف مجموعة Galaxy S22بميزاته وقدراته المذهلة عبر شبكة الجيل الخامس من دو. ويمكن للعملاء الحصول على هاتفهم المفضل من دو وفق عقد لمدة 24 شهراً ليستمتعوا بالعديد من الخيارات المرنة، حيث يمكنهم شراء هاتف Galaxy S22بذاكرة داخلية 128 جيجابايت مقابل 130 درهماً شهرياً أو بذاكرة داخلية 256 جيجابايت مقابل 140 درهماً شهرياً.

ويتوفر هاتفGalaxy S22 بذاكرة داخلية 128 جيجابايت مقابل 155 درهماً شهرياً أو بذاكرة داخلية 256 جيجابايت مقابل 165 درهماً شهرياً. كما يتوفر هاتف Galaxy S22 Ultraبثلاثة خيارات، إما بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت مقابل 190 درهماً شهرياً أو بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت مقابل 210 دراهم شهرياً أو بذاكرة داخلية 512 جيجابايت مقابل 220 درهماً شهرياً.

وجميع هذه الأسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 5٪. وسيحصل المشتركون في باقات Power من دو على 3 أشهر مجاناً في خطة تقسيط الجهاز عند شراء هاتف S22 بسعر يبدأ من 130 درهماً إماراتياً في الشهر. كما تتوفر خطط تقسيط الأجهزة وفق حد أدنى 12 أو 24 شهراً.