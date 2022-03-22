روسيا تحظر فيسبوك وانستغرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قضت محكمة في روسيا امس "الاثنين" بحظر منصتي فيسبوك وانستغرام.



وقبلت المحكمة طلبا بهذا الخصوص قدمه الادعاء العام الروسي. ويشار إلى أن الخدمتين محجوبتان بالفعل في روسيا.

وحسب المحكمة، فإن القرار الصادر لا يسري على خدمة الرسائل واتسآب المملوكة أيضا لمجموعة ميتا الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة من جانب القضاء الروسي على خلفية قرار ميتا السماح بنشر دعوات للعنف ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن خدمة تويتر للرسائل القصيرة أيضا غير متاحة في روسيا.

ويتخوف الناس في روسيا من إمكانية إغلاق خدمة واتسآب.