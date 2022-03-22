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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تطلق ميزة مهمة انتظرها مستخدمو "أندرويد" طويلاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة "جوجل" خاصية جديدة تسمح بإزالة سجلات البحث لآخر 15 دقيقة على تطبيقها، في الهواتف التي تعمل بنظام "أندوريد".
وفي تصريح لموقع "ذا فيرج" الأميركي، قال المتحدث باسم غوغل، نيد أدريانس: "نعمل حاليا على طرح هذه الميزة على تطبيق غوغل لنظام التشغيل أندرويد ونتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة... نحن مستمرون في استكشاف طرق لإحضار هذه الميزة المفيدة إلى الأنظمة الأخرى".
ويمكن للمستخدمين معرفة ما إذا كانت هذه الميزة تعمل في هواتفهم، بفتح تطبيق غوغل، والنقر على صورة الملف الشخصي، والبحث عن خيار "حذف آخر 15 دقيقة".
وكانت جوجل أتاحت الخدمة في تطبيقاتها على أجهزة iOSفي يوليو الماضي، وأعلنت نيتها إتاحتها لمستخدمي أندرويد بنهاية 2021.
ولا توجد معلومات حاليا بشأن ما إذا كانت ستتيح هذه العملية لأجهزة سطح المكتب.