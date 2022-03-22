شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 16 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا فى المغرب خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 16572 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.



وأفاد - بيان للصحة المغربية - بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6047482 شخصا.



وأوضح - البيان - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24777395 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23244027 شخصا حتى اليوم.



وأضاف البيان أن 1720 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 2664 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية .



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.