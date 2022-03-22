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شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب رمضان.. «مساند» يحذر من إعلانات «الاستقدام» المشبوهة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر برنامج “مساند”، وهو الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، مساء أمس الإثنين، من خطورة التعامل مع أي جهة غير رسمية للاستقدام.
وقال مساند، في بيان عبر حسابه في “تويتر”، إنه تم رصد إعلانات مشبوهة عبر مواقع إلكترونية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقدام ونقل كفالة عمالة منزلية.
وحذر البرنامج الجميع من خطورة التعامل مع الأشخاص والمواقع غير الموثوقة أو التعاقد مع الوسطاء من خارج منصة “مساند”.
وأضاف برنامج مساند، أن تلك المواقع المشبوهة توهم المواطنين بمصداقيتها عبر إنشاء مواقع مستنسخة من المواقع الرسمية، مؤكدا أن أي عملية استقدام يجب أن تتم عن طريق منصة “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي المنصة المعتمدة للاستقدام.
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