شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يقترح انشاء صندوق دعم وطنى للبلاد برعاية الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس اللبناني ميشال عون باقتراح بانشاء صندوق دعم وطني للبنان، تحت رعاية الكرسي الرسولي بالفاتيكان، طالبا دعم مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الفاو كو دونجيي والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي دايفيد بايسلي لهذا الاقتراح.



جاء ذلك خلال استقباله لمديري المنظمة والبرنامج في لقائين منفصلين بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، حيث التقى اليوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وأمين سر الدولة في حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين.



وعرض عون خلال اللقائين رؤيته لقيام الصندوق، الذي يساهم في تقديم مساعدات مالية، ودعم تربوي وصحي لعدد كبير من اللبنانيين، اضافة الى تحسين شروط العيش الذي يعاني من صعوبات نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان .



وقال عون أن أكثر من ربع سكان اليوم هو من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، مما يضاعف من حدة الازمات المتتالية التي يعاني منها الشعب اللبناني، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا وانفجار ميناء بيروت، مشيرا الى ان الفقر وصل إلى 74% من مجموع السكان، وان المعاناة تصل إلى قطاعات اساسية كالصحة والتعليم، والخدمات العامة.



من جانبه، أكد دونجيي على مواصلة منظمة الفاو اهتمامها بلبنان، على الرغم من الظروف الدولية الصعبة، كاشفا انه سيجري اتصالات مع الدول الاعضاء في المنظمة، من اجل مضاعفة انتاجها للمواد الغذائية الاساسية وذلك بهدف مواجهة الاوضاع العالمية المستجدة نتيجة الحرب في اوكرانيا.