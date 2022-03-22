شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يشدد على ضرورة فتح تحقيق فى حادث تصادم قطارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة فتح تحقيق في حادث تصادم قطارين بين محطة برشلونة وجبل الجلود، وتحميل المسؤوليات لأصحابها.



جاء ذلك خلال زيارته لموقع الحادث والذى نتج عنه عدد كبير من الإصابات، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وفي السياق، أوضحت هيئة السكك الحديدية التّونسية أن الإصابات بلغت 84 شخصا بإصابات خفيفة، وقد تمّ نقلهم إلى المستشفيات لتلقّي الإسعافات اللاّزمة، وغادرها 77 شخصا، في حين بقي 7 آخرون تحت المراقبة الطبية.



وعبَّرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية عن أسفها لوقوع هذا الحادث، مبرزة بأنّها قد فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات.