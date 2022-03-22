شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على «القريات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق هطول أمطار الخير على محافظة القريات، مساء اليوم الإثنين، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف).
وتشمل الحالة كذلك مناطق القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف).
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