شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر وجود عدد 3 عمالة منزلية على استحقاق المعاش؟.. الموارد البشرية ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى تأثير وجود عمالة منزلية على استحقاق المعاش من الضمان الاجتماعي.

وكشفت “الموارد البشرية” أن وجود 3 من العمالة المنزلية أو أكثر لخدمة أسرة واحدة، يؤثر بالفعل على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور.

فيما استثنت الوزارة حالة واحدة، قائلة:” يستثنى منه حالة واحدة، تراعى فيه الحالات الطبية”.

جاء ذلك ردًا على أحد السائلين حول تأثير وجود عامل أو عاملة منزلية على معاش الضمان الاجتماعي.

ورد حساب العناية بالعملاء، التابع للموارد البشرية عبر “تويتر”، بالقول: “يؤثر وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر للأسرة على استحقاق المعاش، ويُستثنى من ذلك العمالة المنزلية الطبية”.