شكرا لقرائتكم خبر عن سمو وزير الخارجية يصل إلى باكستان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد، وذلك للمشاركة في الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار إسلام آباد الدولي، معالي وزير الدولة للإعلام والإذاعة في باكستان فروخ حبيب، والممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني وشؤون الشرق الأوسط الشيخ طاهر أشرفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

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