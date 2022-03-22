شكرا لقرائتكم خبر عن عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير ومستوطنون حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة.



وقام جفير باقتحام "الجزء الغربي" من الحي وتوجه إلى "خيمة" جعل منها مكتبًا برلمانيًا له في الحي.



وحاول بن جفير والمستوطنون الاعتداء على الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، تحت مرأى شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المنتشرة بكثافة في محيط "خيمة" بن جفير الاستفزازية.



ويقتحم بن جفير والمستوطنون، بشكل شبه يومي، الحي الذي يواجه سكانه تهديدًا بالتهجير القسري مقابل إحلال المستوطنين محلهم.