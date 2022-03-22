شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يدين الإعتداءات على المنشآت الاقتصادية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي شنتها جماعة الحوثي لاستهداف المدنيين الآمنين والمنشآت الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاقها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مختلف مناطق المملكة.



وقال مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه إن استمرار تلك الأعمال لا يستهدف أمن السعودية واستقرار المنطقة فحسب وإنما يستهدف أيضاً الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية.



وأكد المجلس وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها.