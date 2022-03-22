شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح مدة المنع من دخول المملكة لمن «خرج ولم يعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدة المنع من دخول المملكة لمن خرج ولم يعد من الوافدين.

وقالت “الجوازات”، إن التاريخ المعتمد لاحتساب سنوات المنع لمن خرج ولم يعد من الوافدين، والبالغة 3 سنوات، هو التاريخ الهجري.

وكشفت أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد يتم منعه من الدخول لمدة 3 سنوات، إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون، وتحسب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة.