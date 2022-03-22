الاتحاد الأوروبي يدين استهداف منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أدان الاتحاد الاوروبي مساء الإثنين، بشدّة الهجمات الإرهابية التي شنَّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية ونفطية حيوية بالمملكة.

وأكد بيان صادر من خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بالصواريخ والطائرات المسيرة غير مقبولة على الإطلاق.

وحثَّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في اليمن على المشاركة بشكل بنَّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج؛ للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

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