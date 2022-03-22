شكرا لقرائتكم خبر عن قصة واقعية.. مواطنة فقدت كامل رصيدها بسبب إعلانات استقدام العمالة المنزلية الوهمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من الأسر عن العاملات المنزليات للمساعدة في أعمال المنزل في هذا الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من خطورة الإعلانات الوهمية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الاحتيال والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وروى د عبدالعزيز العثمان، استشاري التغذية السريرية والمهتم بالعمل التطوعي، قصة واقعية لمواطنة وقعت ضحية الإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل.

وقال العثمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تنبيه مهم جدا مع قرب رمضان الكريم.. امرأة اتفقت مع شركة تأجير عاملات منزليات، ووصلتها رسالة جوال بها رابط لتسديد المستحقات وطلب إدخال الرمز السري للبنك”.

وأضاف العثمان “المرأة تفاجأت بسحب كامل رصيدها من جهة خارج المملكة خلال ساعة”، مضيفا أن شركة العاملات أخلت مسؤوليتها من طلب التسديد.. فلا تقعوا ضحية الاحتيال”.