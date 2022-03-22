شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أرامكو" السعودية: الهجمات الحوثية يجب أن تمثل مصدر قلق للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر: "إن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، يجب أن تمثل مصدر قلق للعالم".

وأضاف الناصر - في تصريح أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم /الاثنين/ - أن "الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يجب أن تمثل مصدر قلق عالمي"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تأثيرا على امدادت البترول في حال استمرار التصعيد في المنطقة.



وكان التحالف العربي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابع لأرامكو في جدة؛ مما أدى إلى اندلاع حريق محدود بأحد الخزانات، وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر.