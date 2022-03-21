شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم «سجود السهو» في الصلاة وما يقال فيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم سجود السهو وما يقال فيه.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال ورد فيه ” أريد توضيح سجود السهو، علمًا بأني أسجد قبل السلام إذا نسيت، وبعد السلام عند الزيادة أو الشك، فوضحوا لي ماذا أقول عند السجود؟ وإذا كان السجود بعد السلام هل أكبر وأسجد سجدتين؟ وماذا أقول فيهما؟ “.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “إنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إحدى صلاتي العشي وسلّم من ركعتين، ثم قيل له: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: «لم أنس ولم تقصر» وبعد مراجعة تبين له -عليه الصلاة والسلام- أنه نسي الركعتين، فقام واستقبل القبلة وأتى بالركعتين، فلما سلَّم سجد سجدتين ثم سلَّم”.

وتابع الشيخ الخضير “ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين من حديث عبد الله ابن بحينة أنه نسي التشهد الأول، فقام إلى الثالثة، فلما جلس للتشهد الأخير وفرغ منه سجد سجدتين ثم سلَّم”.

ونوه الشيخ عبدالكريم الخضير قائلا: “أما ما يقول عند السجود، فيقول مثلما يقول في سجود الصلاة: (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى…).

وأما التكبير للسجود بعد السلام، فنعم يكبر، يستقبل القبلة ثم يكبر للسجود، ويكبر للرفع منه، ويكبر للسجدة الثانية، ويكبر للرفع منها، ثم يسلِّم”.

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