شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يدعو المجتمع الدولى لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، المجتمع الدولي إلي لعب دور فعال في تقديم المساعادت الإنسانية العاجلة لإغاثة المتضررين من الجفاف في بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي المجتمع الدولي، حيث تم بحث الوضع الإنساني وحالة الجفاف التي تشهدها البلاد، فضلا عن بحث استكمال عملية انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي، لاسيما في ولايتي جوبالاند وهيرشبيلي، وتنفيذ جدول أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ.