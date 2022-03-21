شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات نقل معلومات جواز المقيم عبر تطبيق «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: بهذه الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر، بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم من نقل معلومات الجواز القديم للجديد. 1 ـ الدخول إلى التطبيق 2 ـ اختيار الخدمات الإلكترونية من (قائمة الخدمات) 3 ـ اختيار الجوازات 4 ـ اختيار تحديث معلومات جواز للمقيمين 5 ـ الضغط على “البدء في استخدام الخدمة” 6 ـ الاختيار إذا كان تابع أو “صاحب عمل” 7 ـ اختيار الشخص المراد تحديث معلومات له 8 ـ اختيار (التالي) بعد التأكد من معلومات الشخص المختار 9 ـ تعبئة الفراغات 10 ـ الضغط على “تحديث معلومات الجواز” 11 ـ بعد التأكد من صحة المعلومات، يجب التأشير على أيقونة “أوافق” على الشروط والأحكام، وأخيرا اختيار “التأكيد”.

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