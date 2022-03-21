شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رفع جميع قيود كورونا للقادمين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، رفع قيود كورونا للمسافرين القادمين إلى المملكة.
وأوضحت “الصحة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن القيود الملغاة شملت ما يلي:
1- إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد كوفيد 19.
2- إجراء اختبار بي سي آر، قبل القدوم للمملكة أو عند الوصول.
3- الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن أسباب رفع هذه القيود، يرجع إلى انخفاض معدل الحالات الإيجابية لكورونا إلى أقل من 4 %.
كما أوضحت أن السبب الآخر هو الوصول لمعدل تطعيم بلغ 99 % لجميع الفئات المستهدفة من سكان المملكة (12 سنة فأكثر).
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