شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 95 شخصا فى حادث تصادم بين قطارين فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع حادث تصادم بين قطارين فى حى صناعى بالعاصمة تونس، اليوم الاثنين، أسفر عن إصابة 95 شخصا بإصابات متفاوتة.

وانتقل وزير النقل التونسى ربيع المجيدى إلى موقع الحادث للمعاينة؛ حيث تبين أن قطارًا قادمًا من حمام الأنف اصطدم بآخر من برشلونة متوجهًا نحو المستودع فى منطقة بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال ببرشلونة

ومن جهته، صرح مدير الحماية المدنية سمير الوسلاتى بأن الحادث لم يسفر عن أى حالات وفاة، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات "شارل نيكول" و"الرابطة" و"ابن عروس".

وأشار إلى أن أسباب اصطدام القطارين بجبل الجلود مازالت مجهولة حتى الآن، مضيفا أن القطارين كانا يتحركان بسرعة منخفضة على السكة ذاتها، لذلك لم ينتج الاصطدام إصابات خطيرة لدى الركاب أو سائقى القطارين ومرافقيهم.. وبين أنه لم يتم تسجيل خسائر مادية كبيرة على مستوى القطارين.