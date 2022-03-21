شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النائب العام يوجه بتكليف فريق متخصص في واقعة غرق الطفلين بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وجه معالي النائب العام بتشكيل فريق من النيابة العامة للانتقال إلى موقع سقوط الطفلين، اللذين سقطا مساء أمس في أحد الأنفاق قيد الإنشاء بمنطقة تبوك، والتحقق من أسباب سقوطهما وملابسات الواقعة.

يأتي هذا للنظر فيما إذا كان هناك ما يستدعي تحريك الدعوى الجزائية العامة وفقًا لنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.