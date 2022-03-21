شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزي الصين في ضحايا سقوط طائرة الركاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعربت وزارة خارجية المملكة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا حادثة تحطم طائرة ركاب في منطقة قوانغشي الصينية، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن حكومة المملكة ووقوفها قيادة وشعبًا مع حكومة جمهورية الصين الشعبية في هذا المصاب.

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