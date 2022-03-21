شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تنبيهات من «المرور» أثناء الوقوف بالإشارة الضوئية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن الوقوف بشكل صحيح عند الإشارة الضوئية يساهم في انسيابية الحركة المرورية وحركة المشاة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: عند الإشارات الضوئية تجنب الآتي:

– التجاوز لتغيير المسار

– إساءة استخدام منبه المركبات

– الوقوف على خطوط المشاة

– الوقوف بشكل عرضي