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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تنبيهات من «المرور» أثناء الوقوف بالإشارة الضوئية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن الوقوف بشكل صحيح عند الإشارة الضوئية يساهم في انسيابية الحركة المرورية وحركة المشاة.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: عند الإشارات الضوئية تجنب الآتي:
– التجاوز لتغيير المسار
– إساءة استخدام منبه المركبات
– الوقوف على خطوط المشاة
– الوقوف بشكل عرضي
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