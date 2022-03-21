شكرا لقرائتكم خبر عن “السديس” يعلن تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، عن تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك بعد عودة الحياة لطبيعتها.

وقال الشيخ السديس خلال اللقاء الإعلامي لتدشين الخطة: “الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الحرمين الشريفين وتسهيل مهمة القاصدين، كما نقدم الشكر والتقدير لوزارة الإعلام ورئيسها الهمام معالي الوزير د.ماجد القصبي”.

وأضاف: “١٢ ألف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان المبارك، واستعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات، وتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي في موسم شهر رمضان”.

وتابع: “مشاركة ٨ أعضاء من هيئة كبار العلماء في الدروس المقدمة في الحرم المكي الشريف خلال موسم شهر ⁧‫رمضان”.