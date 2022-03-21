شركة سوني تتحضر لإطلاق هاتف 5G رخيص الثمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بالمواصفات التقنية للهاتف الجديد الذي ستطرحه سوني ليكون أحد أرخص أجهزة 5G الذكية.



وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (139.7/68.6/9.1) ملم، وسيجهز بشاشة بمقاس 5.5 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا.

وسيضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888فيه نواة Cortex-X1يصل ترددها إلى 2.8 غيغاهيرتز وثلاثة أنوية Cortex-A78، وأربعة أنوية Cortex-A55 موفرة للطاقة، كما سيجهز بشريحة موديم متطورة من نوع Snapdragon X60 5G.

ويأتي الهاتف بكاميرا أساسية أحادية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

كما زودته سوني بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 180 دولارا.