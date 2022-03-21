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شركة سوني تتحضر لإطلاق هاتف 5G رخيص الثمن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سوني تتحضر لإطلاق هاتف 5G رخيص الثمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

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كشفت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بالمواصفات التقنية للهاتف الجديد الذي ستطرحه سوني ليكون أحد أرخص أجهزة 5G الذكية.

 

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار بأبعاد (139.7/68.6/9.1) ملم، وسيجهز بشاشة بمقاس 5.5 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا.

 

وسيضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888فيه نواة Cortex-X1يصل ترددها إلى 2.8 غيغاهيرتز وثلاثة أنوية Cortex-A78، وأربعة أنوية Cortex-A55 موفرة للطاقة، كما سيجهز بشريحة موديم متطورة من نوع Snapdragon X60 5G.

 

ويأتي الهاتف بكاميرا أساسية أحادية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

 

كما زودته سوني بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 180 دولارا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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