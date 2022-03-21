شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعرب عن تقديره لدور البطريرك الراعى لحفظ الاستقرار فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في زيارة هي الأولى من نوعها، استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للموارنة، الذي يزور مصر حالياً.

وأعرب الأمين العام لغبطة البطريرك، عن تقديره للدور الوطني المحترم الذي يقوم به في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان، وترسيخ الوحدة الوطنية وإيجاد حالة من التواصل الايجابي بين مختلف المكونات اللبنانية.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن الأمين العام أكد خلال اللقاء على دعمه وتأييده لدعوة البطريرك إلى تحييد لبنان عن النزاعات والصراعات الاقليمية بما يحافظ علي السلم الاهلي في لبنان ويحفظ الاستقرار ويفتح الطريق امام التعافي الاقتصادي الضروري.

وذكر المصدر أن اللقاء تناول أيضاً مجمل الأوضاع في لبنان، بما في ذلك الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم، وعلى أهمية الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الحالية وتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني.

وأضاف المصدر أن غبطة البطريرك أعرب للأمين العام عن سعادته بزيارة الجامعة للمرة الاولي وعن تقديره لحرص الجامعة العربية على دعم لبنان ومواكبته في مواجهة التحديات الراهنة، ووقوفها مع الشعب اللبناني في محنته، وحرصها علي مساندة لبنان في التمسك بهويته العربية.