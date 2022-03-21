استخدام تطبيق "واتس آب" يصبح أكثر أمانا عبر المتصفحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "ميتا" عن تطوير تقنيات جديدة تجعل استعمال "واتس آب" أكثر أمانا عبر متصفحات الويب.



وأشار الخبراء في الشركة إلى أنهم أطلقوا ما يسمى بـ Code Verify، وهي إضافة برمجية جديدة هدفها تحسين خصوصية بيانات المستخدمين عند الدخول إلى "واتس آب" عبر متصفحات الويب.

والهدف من هذه الإضافة تبعا للخبراء هو تعقيد إمكانية اختراق الرسائل المشفرة "من طرف إلى طرف" في "واتس آب"، إذ تعتمد Code Verifyعلى فحص امتدادات المتصفح لتتبين فيما إذا كانت امتدادات متصفح آخر تتداخل معها أي أن البيانات قد تسرب إلى طرف ثالث.

وبمجرد الانتهاء من الفحص يظهر للمستخدم إشارة خضراء تعني أن استعمال "واتس آب" عبر صفحة الويب التي يستعملها آمن، أما في حال ظهر للمستخدم إشارة برتقالية فهذا يعني أن المستخدم يحتاج إلى تحديث صفحة الويب أو أن لديه إضافة متصفح منفصلة تتداخل مع Code Verify، أما في حال ظهور لون أحمر فهذا يعني وجود مشكلة في التصفح وتعرض الخدمة على المستخدم معالجتها.

وكان القائمون على تطبيق "واتس آب" قد أعلنوا مؤخرا أيضا عن اختبار ميزات جديدة للتطبيق منها ميزة ستساعد المستخدمين بالرد على الرسائل برسوم تعبيرية، وميزات أخرى لتعديل الفيديوهات والصور لاستعمالها في المراسلات.