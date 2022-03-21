BYD الصينية تطلق منافسا قويا لسيارات كيا وهيونداي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد BYD الصينية لإطلاق مركبة عصرية ومميزة ستنافس من خلالها سيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر الحديثة.



وستحصل السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر يتمتع بانسيابية عالية ومميز من حيث شكل واجهته الأمامية وعناصر الكربون التي تدخل في تصميمها، وكذلك من حيث المصابيح المتطورة التي تعمل بأحدث تقنيات LED.

وسيأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و82 سنتيمترا، بعرض 192 سم، وارتفاع 175 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 282 سم، أما القمرة فيها فستجهز بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وستزود بأحدث أنظمة التكييف وأنظمة المولتيميديا، كما ستحصل واجهة القيادة على شاشات لمسية متطورة وأنظمة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا.

كما ستجهز السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام منع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل المركبة بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين تروبيني بسعة 1.5 ليتر، ومحركا كهربائيا مساعدا، ويولد المحركان عزما يعادل 204 أحصنة، ويساعدان السيارة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية.