شركة سامسونغ تطلق الساوند بار Ultra Slim الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سامسونغ سماعة الساوند بار Ultra Slim الجديدة، والتي يمكن استعمالها لتوسيع النظام الصوتي بأجهزة التلفزيون، وبفضل وظيفة Q-Symphony لا تعمل سماعة الساوند بار بشكل منفصل، ولكنها تتكامل مع سماعات التلفزيون.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سماعة الساوند بار Ultra Slimالجديدة تضم ما يبلغ مجموعه 10 مشغلات بقدرة خرج 330 وات مع صب ووفر لاسلكي بقدرة 200 وات.

وتمتاز سماعة الساوند بار الجديدة بتصميم نحيف لا يتجاوز 39.9 ملم، وبالتالي فإنها تتناسب بصورة جيدة مع أجهزة التلفاز النحيفة، وبفضل مكبر الصوت المتجه لأعلى فإن الساوند بار الجديدة تدعم تقنية دولبي Atmos.

وتتيح تقنية SpaceFit Sound 2 إمكانية قياس غرفة المعيشة من الناحية الصوتية، حتى تتم مواءمة الصوت المحيطي المجسم في الغرفة بشكل مثالي، كما يستفيد أصحاب أجهزة تلفاز سامسونغ من وظيفة Q-Symphony، والتي توفر إمكانية دمج سماعات التلفاز مع مشغلات الساوند بار.

ويتم توصيل سماعة الساوند بار بالتفزيون عن طريق تقنية البلوتوث أو شبكة الواي فاي، كما يمكن استعمال منفذ HDMI ARC لتوفير أقل زمن انتقال ممكن.

ويتم التحكم في سماعة الساوند بار الجديدة عن طريق الريموت كنترول سامسونغ One Remote أو عن طريق الأوامر الصوتية بواسطة المساعد الصوتي أمازون Alexa، كما يمكن نقل الموسيقى لاسلكياً إلى سماعة الساوند بار إما عن طريق تقنية أبل AirPlay 2 أو سبوتيفاي Connect، مع دعم تقنية البلوتوث 4.2.