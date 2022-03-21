تعرف على حالة الطقس في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قبل أيام توقّع المصريون طي صفحة الطقس شديد البرودة بنهاية فصل الشتاء وأن تعود الأجواء المعتدلة مع حلول الربيع في 21 مارس/آذار، لكن ذلك لم يحدث.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يشهد يوم الثلاثاء انخفاضاً جديداً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان: سيسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

وأوضحت الهيئة أن يوم الثلاثاء سيشهد نشاطاً لرياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فتوقعت أن تكون على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات.

الإسكندرية: العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

مطروح: العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج: العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.

قنا: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

أسوان: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

سانت كاترين: العظمى 14 درجات والصغرى 3 درجات.