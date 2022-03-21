ما هو موعد شهر رمضان 2022 فلكيا في أغلب الدول العربية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توقع مركز الفلك الدولي غرة شهر رمضان المبارك، يوم السبت الموافق 2 أبريل/نيسان المقبل، فلكياً في غالبية الدول الإسلامية.



وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إن شهر شعبان بدأ يوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022 في معظم الدول الإسلامية فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق الأول من أبريل/نيسان المقبل.

وأوضح أن رؤية الهلال يوم الجمعة الأول من أبريل غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين في حين أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط.

وأضاف أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الجمعة ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت 2 أبريل وستكون عدته فيها 30 يوما أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة وهذه دول قليلة فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 3 أبريل وستكون عدته في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما.