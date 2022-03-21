الهلال الإماراتي يطلق مبادرة لعلاج حالات تأخر الإنجاب لغير المقتدرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومبادلة للرعاية الصحية، اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة إنسانية لمساعدة الأزواج الذين يعانون من تأخر الإنجاب، عبر تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية مجاناً لغير المقتدرين، وفق البروتوكول المعتمد للمبادرة.



ويتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال سلسلة مراكز "هيلث بلاس للإخصاب" التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، والشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي ودبي، إضافة إلى عيادات الإخصاب التي تديرها في عدد من المستشفيات الرائدة المنتشرة في العين والفجيرة وباقي أنحاء الدولة، ما يسمح باستقبال عدد أكبر من المستفيدين من جميع إمارات الدولة.

تأتي المبادرة التي أطلق عليها اسم "معاً نهديهم الأمل"، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر، في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين في مناطق عديدة، وتواصلاً مع الفئات الأشد احتياجاً، ولما يحتمه الواجب الإنساني والأهداف السامية التي تسعى إليها الهيئة، باعتبارها هيئة إنسانية طوعية تهدف إلى تحقيق رسالتها الإنسانية.

وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها مبادلة للرعاية الصحية، حيث تواصل تقديم العون والمساعدات المالية لذوي الدخل المحدود عند تقديم طلب للمساعدة، وقد سبق وأن أطلقت هيلث بلاس للإخصاب عدة مبادرات خيرية أهمها عام 2018 حيث قامت بتخصيص مليون ونصف مليون درهم لتقديم علاجات إخصاب لعدد من الأزواج المتعثرين غير القادرين على تدبير نفقات علاج تأخر الحمل.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد الفلاحي، أهمية المبادرة في إتاحة المجال أمام الأزواج غير المقتدرين الذين يعانون من تأخر الإنجاب، في الاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية الصحية التي من شأنها أن تفتح المجال أمام المئات لمساعدتهم، بمشاركة مبادلة للرعاية الصحية ومراكز هيلث بلاس للإخصاب، مشيراً إلى أن الراغبين في الاستفادة من المبادرة يتطلب منهم التسجيل المسبق للتحقق من توافر المتطلبات اللازمة والحالة الطبية، وأن الهيئة ستتولى تسديد نفقات تكلفة دورات العلاج من ريع التبرعات المستلمة من حملة التبرع التي تم إطلاقها لهذه المبادرة، مؤكداً أن الهيئة تعتبر وصلة الخير والوسيط بين فاعل الخير والمحتاج.

من جهته قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية: "تحرص مبادلة للرعاية الصحية دوماً على أن تكون في طليعة الداعمين لمبادرات الدولة الإنسانية، وتحرص على التعاون المستمر مع الهيئات الإنسانية مثل الهلال الأحمر الإماراتي لرد الجميل لمجتمعنا ووطننا الغالي".

وأشار إلى أنه من الممكن لبعض الأسر التي تعاني من أمراض وراثية أن يخضعوا أيضاً إلى عمليات أطفال الأنابيب، للتأكد من الحمل بطفل سليم لا يعاني من المرض نفسه أو أمراض جينية أخرى، وهو ما يمكن تحقيقه بإذن الله وبفضل جهود الأطباء والأجهزة الطبية المتقدمة والفحوصات الجينية للأجنة ما قبل الإرجاع وهي من الفئات المستهدفة لهذه الحملة.

وأوضح أن آلية الاستفادة من المبادرة تبدأ بتقديم طلب عبر قنوات التواصل المعلن عنها من خلال الهلال الأحمر، ويتم تحويل الحالات التي تتحقق فيها الشروط للجنة طبية لدراسة الحالة، ومن ثم يقوم الزوجين بزيارة أحد مراكز هيلث بلاس للإخصاب في أبو ظبي أو دبي.