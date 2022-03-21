شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: زيارة البطريرك الراعى للجامعة العربية تعكس تمسك لبنان بهويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن زيارة الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الجامعة العربية تاريخية لأنها أول زيارة من نوعها، موضحا أن الزيارة شملت الشأن اللبناني في كل أبعاده، واوضاع لبنان، وسبل دعمه للخروج من أزمته الحالية.

وأضاف الأمين العام المساعد في تصريحات على هامش زيارة الكاردينال للجامعة العربية، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط أيد دعوة البطريرك الراعي لتحييد لبنان من الازمات والصراعات في المنطقة، لتحقيق السلم الاهلي والاستقرار داخل الدولة العربية.

وعن الانتخابات، شدد زكي أن الأمين العام ابرز أهميتها الكبيرة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واوضح السفير حسام زكي أن الزيارة تحمل العديد من المدلولات أهمها تمسك لبنان بعروبته، حيث تبقى زيارة البطريرك اللبناني للجامعة العربية تحمل مدلولات رمزية تعكس انتماء لبنان للهوية العربية.