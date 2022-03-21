شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك الماروني: أبو الغيط لديه حب كبير للبنان ولابد أن نكون فاعلين بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن سعادته البالغة بزيارة الجامعة العربية، ولقائه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

واضاف أن أبو الغيط لديه حب كبير للبنان، موضحا أنه يعيش القضايا التي يشهدها لبنان، بمشاعره، مؤكدا أنه أكد على قدرة لبنان على تجاوز التحديات بفضل تاريخه وامكاناته.

وأوضح الراعي ان لبنان يبقى عضو فاعل في جامعة الدول العربية، موضحا أن بلاده لابد ان تلجأ للأصدقاء في ظل الصعوبات التي يمر بها، مطالبا الاعلام أن يقوم بدور داعم للبنان عبر التركيز على الإيجابيات بعيدا عن أولئك الذين ينشرون أخبار كاذبة.

وأشار إلى الدور الذى تلعبه الجامعة العربية باعتباره مكان لوحدة العرب، معربا عن إعجابه بخريطة للوطن العربي داخل أحد القاعات تظهر فيها الدول العربية بدون حدود.

وشدد على ضرورة حيادية لبنان حتى يمكنه القيام بدور واستعادة مكانته، مؤكدا أن انعزال لبنان عن محيطيه الدولي والاقليمي لا يرضي أحد.