شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عدم مسئوليتها عن أى نقص فى أسواق النفط فى ظل هجمات الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات على منشأتها النفطية.

وحسب وكالة أنباء السعودية، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بإن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الحوثيين، وتؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار هذه الهجمات، وسوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وبين المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الحوثيين وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.