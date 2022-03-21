شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصًا المنطقة الشرقية منه، كما استمعوا لشروحات من حاخاماتهم حول أسطورة الهيكل، فيما تولى عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل عملية الاقتحام ومنع المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى.