شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأردنى يوافق على قانون الأحزاب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب الأردنى على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما عدّله مجلس الأعيان، فى جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدى، وحضور هيئة الوزارة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن مجلس الأعيان الأردني أبقى على نسبة 20% بالحزب لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، ومهلة "سنة واحدة" الممنوحة لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، إضافة إلى العودة لشرط حضور الأغلبية بدلاً من ثلث الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق تماماً مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأوضحت الوكالة أن النواب أحال إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى المعاد من مجلس الأعيان، الذي أدخل عليه عددا من التعديلات، أهمها الإبقاء على التصاريح إلى جانب الرخص الممنوحة لممارسة المهن داخل الأمانة، وأن يكون إعفاء المهن التي تمارس في المنازل للسنوات الثلاث الأولى من قبل "أمين عمان" بموجب تعليمات، بالإضافة إلى إبقاء كلمة "الكبرى" باسم القانون.