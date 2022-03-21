شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يدعو النواب العراقيين المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر اليوم الاثنين، النواب العراقيين المستقلين إلى دعم جلسة التصويت من أجل اختيار رئيس الجمهورية.

وقال الصدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " هناك ضرورة للخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية".

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد وافق أوائل مارس الجاري على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، حيث يحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب الجلسة حضور ثلثي النواب أي أكثر من 220 نائبا، وهو أمر يبدو صعبا مع مقاطعة الإطار التنسيقي للانتخابات.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حصدت كتلته أعلى عدد مقاعد بالبرلمان العراقي (74 نائبا) من إجمالي 329 مقعدا، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال التحالف مع الكتل السنية والكردية، وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية بزعامة نوري المالكي.