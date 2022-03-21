شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية مكافحة الفساد بالسعودية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية)، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، خلال يومي 22 و23 مارس الجارى بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك في المؤتمر بصفة مراقب.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، تأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك في ديسمبر 2010 تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29 يونيو 2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة عربية.

وسوف يستهل المؤتمر أعماله في دورته الرابعة بإجراءات تسليم رئاسة المؤتمر لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، كما سيحظى المؤتمر بحضور رفيع من رؤساء الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.