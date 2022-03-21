شركة Oppo تطلق هاتف أندرويد بسعر منافس وقدرات ممتازة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تتحضر Oppo لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أكثر هواتف أندرويد منافسة من حيث المواصفات والسعر.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد K10 سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (161/75.5/8.7) ملم، وزنه 199.5 غ.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 855، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 640.

وستضم كاميرته الأساسية عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعرا ليزريا لضبط عمق الأجسام في الصور، أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما أسعاره فمن المفترض أن تبدأ من 180 يورو تقريبا.