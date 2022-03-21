هاتف أندرويد جديد ينافس أفضل هواتف سامسونغ.. المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طرحت ZTE منذ مدة هاتفا جديدا يحمل مواصفات تقنية تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد المطروحة في الأسواق.



وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.976.28.3) ملم، وزنه 190 غ.

أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (24001080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

ويمكن لهذا الهاتف العمل بكفاءة عالية مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بفضل معالج MediaTek Dimensity 720 5G، كما جهز بمعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا، وتدعم ميزة الشحن اللاسلكي.