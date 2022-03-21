تسريب مواصفات هاتف Pixel القادم من جوجل.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد جوجل لطرح جيلها الجديد من هواتف Pixel التي صممتها لتوفر للمستخدمين أداء ممتازا وتتمتع بميزات تضاهي تلك الموجودة في أفضل هواتف أندرويد.



وتبعا لأحدث التسريبات فإن جوجل تستعد لطرح هاتفين جديدين من فئة Pixel، الهاتف الأصغر حجما سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (157/68/8.3) ملم، وزنه 178 غ.

وسيحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها 1440/2320) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعةم تقريبا.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، كما ستحوي مستشعرا ليزريا يساعد على ضبط أبعاد الأجسام في الصور، بينما ستأتي كاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

وسيجهز بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا على الأغلب كما تعمل مع ميزة الشحن اللاسلكي.