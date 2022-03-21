ما هو أبرز ما يميز حاسب ROG Magic الجبار الجديد من آسوس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت آسوس مؤخرا عن حاسب محمول صممته ليكون أحد أفضل الحواسب المحمولة في العالم من حيث الأداء والميزات.



وحصل الحاسب الجديد على هيكل مميز التصميم سماكته 15.8 ملم ووزنه 1.3 كلغ، والمميز في هذا الجهاز هو إمكانية فصل شاشته عن لوحة المفاتيح لتتحول الشاشة إلى حاسب لوحي كبير يعمل باللمس.

وأتت شاشة الجهاز بمقاس 13.4 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، أبعادها "16:10"، ترددها 120 هيرتزا، أما المعالج فيه فأتى AMD Ryzen R9 6900HSيصل تردد بعض أنويته إلى 4.9 غيغاهيرتز، ومجهز بمعالج روسميات Radeon 680M، يمكن تجهيز هذا الحاسب أيضا بمعالجات رسوميات خارجية NVIDIA GeForce RTX 3050 أو или RTX 3050 Ti، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعة 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

ويمكن وصل هذا الحاسب مع مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية الأخرى لاحتوائه على منفذي USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنفذ USB Type-A، ومنفذ HDMI، وكذلك منفذ للاتصال مع أجهزة станции ROG XG Mobile Graphics.

ويبلغ سعر نسخه المجهزة بذواكر 16/512 غيغابايت 1344 دولارا، أما النسخ المجهزة بشرائح RTX 3050 فسعرها 1502 دولار، والنسخ المجهزة بشرائح RTX 3050 Ti وأقراص تخزين داخلية 1 تيرابايت فيبلغ ثمنها 1739 دولارا.