شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تلقى القبض على 13 متهما فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت خليَّة الإعلام الأمنى العراقى إنَّ الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها فى ملاحقة العناصر الإرهابية، وألقت القبض على عصابة تتاجر فى المواد المخدرة تتكون من ثلاثة متهمين.

وأضافت الخلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أنه تم القاء القبض على 5 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، كما تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة تتكون من شخصين اثنين ضبطت بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، لافتة الى أنَّ قوة من أفواج طوارئ بغداد تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم.