شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: خالص التهانى لشعبنا الكردي بعيد النوروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كل العراقيين بكل أطيافهم ولاسيما الشعب الكردي بعيد نوروز.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر": "خالص التهاني والتبريكات لكلّ العراقيين بكلّ أطيافهم ولاسيما شعبنا الكردي بعيد نوروز".

‏وأضاف: "لنجعل من هذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين فرصة لإعلاء قيم المحبة والتآلف، والتأكيد على تعزيز الأمن، وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، والتمسّك بالعراق، وطناً مستقراً موحداً قوياً مزدهراً."