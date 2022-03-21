شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبو عريش تقبض على 4 مقيمين امتهنوا سرقة الكابلات النحاسية من الشركات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة أبو عريش، من إلقاء القبض على 4 مقيمين امتهنوا سرقة الكابلات النحاسية من الشركات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن شرطة محافظة أبو عريش ألقت القبض على 4 مقيمين سرقوا كابلات نحاسية من إحدى الشركات.

وأضاف أن اثنين من المقبوض عليهم من الجنسية الهندية، وواحد من الجنسية النيبالية ومقيم من الجنسية اليمنية.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.