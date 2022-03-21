الصين تطلق مشروعا يسمح بمراقبة الأرض عبر كاميرات دقيقة في الفضاء.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تخطط الصين لإطلاق قمر صناعي، في يوليو، لاختبار تقنية جديدة تهدف إلى منح مستخدمي الهواتف الذكية الوصول الفوري تقريبا إلى الكاميرات العالية الدقة في الفضاء.



وقال وانغ مي، أستاذ هندسة الاستشعار عن بعد في جامعة ووهان وكبير مصممي برنامج القمر الصناعي "لوجيا-301"، إن هذه التقنية تعني إمكانية البث المباشر لأي منطقة أو حدث من المدار إلى جهاز محمول على الجانب الآخر من الكوكب مع تأخير لا يزيد على 10 دقائق.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي نقلت التصريحات عن فريق العلماء المطور للتقنية، لا يمكن الوصول إلى هذا النوع من الخدمة في الوقت الحالي إلا في غرف الحرب لبعض أقوى الدول.

لكن وانغ قال، الجمعة، "إن البرنامج يهدف إلى إتاحة هذا الوصول لأي شخص مجانا، وسنفتح الخدمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم".