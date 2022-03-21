كل ما تريد معرفته حول هاتف شاومي الذكي الجديد K40S

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي Redmi K40S الجديد، الذي يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة وبدقة وضوح 1080 × 2400 بيكسل.



وأوضحت شاومي الصينية أن الهاتف الذكي Redmi K40S الجديد يتمتع بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 120 هرتز، في حين تبلغ درجة السطوع 1300 قنديلة/متر مربع.

وينبض بداخل الهاتف الذكي المعالج كوالكوم Snapdragon 870 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الذكي Redmi K40S الجديد على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 48 ميجابيكسل ومزودة بمثبت صورة بصري، مع كاميرا ذات زاوية واسعة بدقة وضوح 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة وضوح 2 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 2 ميجابيكسل.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية NFC، كما تم تجهيزه بمستشعر بصمة أصابع وبطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة.

ويتوفر هاتف شاومى Redmi K40S ، مقابل سعر يبدأ من 315 دولار.

وخلال الشهر الماضي أطلقت شركة شاومي الهاتف الذكي Redmi K50 Gaming Editionالجديد لعشاق الألعاب.

وتهدف الشركة الصينية من خلال هاتفها الذكي الجديد إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب من خلال أزرار الكتف القابلة للإخراج، والتي يمكن تثبيتها في جسم الهاتف الذكي عن طريق 8 وحدات مغناطيسية في حالة عدم الحاجة إليها.

وخلال هذا الهاتف قامت شاومي أيضا بتركيب 4 سماعات وأول محرك اهتزاز "فائق النطاق" في العالم، والذي يقوم بتوليد اهتزازات أقوى بتردد يقع بين 50 و500 هرتز.

وشاومي هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات أسست في أبريل/نيسان 2010 ومقرها في بكين، تعمل وتستثمر في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة المنزلية والحقائب والأحذية والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى، وفي 2017 كانت تعد الشركة الرابعة عالميًا بعد أبل وسامسونج وهواوي. ولها عدة مقرات رئيسية في سنغافورة وماليزيا والهند.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في أغسطس/آب 2011، وسرعان ما اكتسحت السوق الصيني وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من 2018، طورت شاومي مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذكي بلغت أكثر من 100 مليون جهاز ذكي. وفي 2019 بلغ عدد مستخدمي واجهة أم آي يوه آي 291.6 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وتوسعت الشركة إلى أسواق أخرى خارج الصين الكبرى منها سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وجنوب إفريقيا ومعظم البلدان والمناطق في جنوب شرق آسيا وأوروبا، ويبلغ عدد موظفيها 18,170 موظف حول العالم، وتقدر ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي لي جون بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي طبقًا "لمجلة فوربس، وهي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم وتبلغ قيمتها أكثر من 46 مليار دولار أمريكي.

واحتلت المرتبة 468 في قائمة فورتشن جلوبال 500 لعام 2019، والمرتبة 422 في عام 2020، وبلغت شحنات هواتفها المحمولة 125 مليون وحدة في 2019 في المرتبة الرابعة عالميًا.