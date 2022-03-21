شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الأم رمز لكل ما هو طيب وجميل فى هذه الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الأم هي رمز لكل ماهو طيب و جميل في هذه الحياة.. تعطي بلا حدود، وتربي الأجيال، وأم الأبطال والشهداء، وصمام أمان المجتمعات.

وقال على حسابه بموقع تويتر، "نحيي كل أم تحمل مسؤولية عظيمة في تربية أبنائها، جيل المستقبل وإعدادهم ليسهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم ويواجهون تحديات المستقبل بالعلم والعمل.. وفي يوم الأم وفي كل الأيام تتجدد مشاعر الحب والعرفان لأمهاتنا.. أدعو الله أن يحفظهن ويرزقنا برهن".